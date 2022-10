VIDEO | Kaja Kallas: Keskerakond kirjutab omaenese tegemata tööd Sikkuti kaela, mina olen majandusministri tööga väga rahul

Peaminister Kaja Kallas toonitas, et säärase otsuse tegemisel lähtuti mitmest nurgast: kuigi Eesti saab terminali varem valmis, on soomlaste gaasitarbimise kontekstis LNG-laeva läheduses omamine tähtsam. Kuidas Soome ja Eesti vahel laevalt gaasi jagama asutakse, selgub homsel valitsuskabineti nõupidamisel.

„Mina olen väga rahul majandusministri tööga, tema on sisuline inimene, ta tõesti pühendub. Võrdlus Taavi Aasaga (eelmine majandusminister, KE – toim) on nagu öö ja päev: üks inimene tegeleb nende muredega, mis reaalselt on, ja teine nende muredega absoluutselt ei tegele,“ märkis Kallas, kelle sõnutsi on Keskerakond silmakirjalik – aastaid majandusministriportfelli omanud erakond kirjutab tema silmis omaenese tegemata tööd Sikkuti kaela.