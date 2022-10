Kasvulaen aitab mikroettevõtetel hoogsamalt kasvada

„Põhjus, miks me ka sel aastal otsustasime soodustingimustel kasvulaenu pakkuda, on see, et nägime eelmise aasta kogemusest, kui paljusid ettevõtteid me selle abil suutsime aidata,“ selgitas Hüpoteeklaenu juhatuse liige Toomas Paju.

„Sagedasti on just mikroettevõtjad need, kes kõige enam lisaraha vajavad. Samas on laenu võtmine finantskohustus ning paljud väikesed ettevõtted ei julge seda kohustust omale võtta või laenud sellistele ettevõtetele ei ole kättesaadavad. Nii jäävad tihti head ideed vahendite puudumise tõttu ootele või hoopis teostamata. Seepärast on eriti hea meel, et saame väikeettevõtjatele taas sellist võimalust pakkuda, et ka nemad saaksid oma äriga kiiremas tempos kasvada,“ ütles Paju.

Kõige sagedamini taotletakse kasvulaenu sellisteks tegevusteks nagu ettevõtlusega alustamine, tootearendus, käibevahendite suurendamine, põhivara ostmine, kauba ja tooraine soetamine, ettevõtte kolimine ja laienemine, uue äripinna ja tootmismaa ostmine ning kontori- ja tootmisruumide renoveerimine. Energia kallinemisest tulenevalt on neile tegevustele lisandunud veel ka küttesüsteemide väljavahetamine ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine, mida samuti järjest sagedamini laenuraha abil ette võetakse.

„Arvestades seda, et majanduses on juba mõnda aega olnud heitlikud ajad, millele lõppu veel ei paista, siis loodetavasti aitab kasvulaen väikeettevõtjatel julgemini investeerimisotsuseid teha,“ toob Paju välja, lisades siia juurde, et laienemisvõimalusi on igas majandustsükli faasis ja kindlasti leidub neid ärisid, kellel just praegu on tekkinud soodne kasvuvõimalus, mida laenuraha abil finantseerida.

Kasvulaenu tingimused

Kasvulaen on mikroettevõtjatele suunatud laen, mida saab taotleda summas 2000 kuni 25 000 eurot ja tavapärasest soodsama intressiga – kasvulaenu intress on 7,7%, millele lisandub kuue kuu euribor. Soodustingimustel laenu saab taotleda kuni 31.10.2022.