Hasartmängude ajalugu Eestis

Kuna Eesti kuulus vahepeal Nõukogude Liitu, pole sellest tulenevalt meil ka eriti säravat mänguajalugu. Igasugused hasartmängud olid sel perioodil lihtsalt keelatud. Isegi kui salakasiinod tegutsesid, ei olnud need rahva seas kuigi populaarsed.

1991. aastal loodud Eesti Loto juhib Eestis kõiki bingo-, kraape-, keno- ja loteriimänge, sealhulgas online-mänge. Loteriiseaduse vastuvõtmine 1994. aastal oli hasartmängude ajaloos suur samm edasi. Hasartmänguseadus jõustus vaid aasta hiljem, avades füüsilistele kasiinodele võimaluse riigis tegutsemiseks. Internetikasiinod said siinmail loa uksed lahti lüüa alles 2010. aastal.

Tänapäeval on Eestis populaarsed nii füüsilised kui ka internetikasiinod ja nende hulk ning mänguvalik on suur. Riiki on oodatud tegutsema kõik hasartmängulitsentsiga kasiinooperaatorid, nii kohalikud kui ka rahvusvahelised.

Kas Eestis on lubatud kasiinomänge mängida?

Jah! Interneti-hasartmängud on valitsuse kinnitusel Eestis täiesti legaalsed ja kontrollitud.

Erinevaid online-kasiinosid on võimalik külastada arvutis ja mobiilseadmes.

4G on praegu kättesaadav kogu riigis ja 5G testimine juba käib. See on julgustav, eriti mobiilsete kasiinode kasutuselevõttu silmas pidades. Mängida saab seega veebis ilma katkestuste või latentsuseta.

Kasiinorakenduse võib laadida oma seadmesse või mängida otse brauseris, mis võimaldab mängida kõikjal ja millal iganes soovite.

Eesti seadus online-kasiinode kohta

Hasartmänguloa taotlejal peavad olema täidetud erinevad finantsseisu, läbipaistvuse ja aususega seotud tingimused. Tegevuslitsentsid garanteerivad, et operaatorid järgivad Eestis hasartmängu reguleerivaid seadusi ja määrusi. Tegevusluba võimaldab taotlejal valitsuse järelevalve all korraldada online-ennustusteenuseid, loteriisid ja online-kasiinodega seotud tegevusi. Tegevusluba on tähtajatu, eeldusel, et kõik nõuded on korrektselt pidevalt täidetud.