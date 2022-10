Biden: Saudi Araabia naftatootmise vähendamisel on tagajärjed

USA Valge Maja julgeolekuküsimuste pressiesindaja John Kirby sõnul on Biden valmis Kongressiga arutama, millised võiks olla suhted Saudi Araabiaga tulevikus ja kuidas need teeniksid julgeolekuhuve. „Arvan, et president on selgelt väljendanud, et oleme valmis neid suhteid taas läbi mõtlema ja arutama,“ selgitas Kirby.