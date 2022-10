Kreml loodab Ukraina võimude vastutusele võtmist „pidevate kuritegude“ eest

„Seal [NATO-s] on pidevad püüded kedagi vastutusele võtta. Tahaks loota, et varem või hiljem tahavad nad vastutusele võtta Kiievi režiimi nende kuritegude eest, mida nad pidevalt toime panevad,“ ütles Peskov, vahendab Interfax.

Peskov teatas, et Venemaa juhi välja öeldud „sõjalise erioperatsiooni“ ülesannete aktuaalsus Ukrainas Kiievi võimude tegevuse taustal ainult suureneb.

„Jah, jäävad endisteks. Täpselt nagu need on näidatud 24.-25. veebruari esinemistes,“ ütles Peskov „erioperatsiooni“ eesmärkide kohta.

Peskovilt küsiti, kas eesmärkide hulgas on endiselt „demilitariseerimine“ ja „denatsifitseerimine“.

Peskov teatas, et uut mobilisatsioonilainet Venemaal ei toimu. Nii kommenteeris ta mitmete kuberneride teateid, et nad on saanud uued mobilisatsiooniülesanded.