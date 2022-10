VIDEO | EKRE ja Keskerakond alustavad majandusminister Riina Sikkuti umbusaldamist. Siim Pohlak: koalitsiooniski on tema suhtes kriitilisi hääli

„Kui vaatasime tema sõnumeid 10 päeva tagasi, siis rääkis, et LNG-laev Paldiskisse on hädavajalik ning et see peab tulema. Esmaspäeval – alles üleeile – väitis ta aga, et teadis juba 18. juulil, et LNG-laeva Eestisse ei tule, läheb Soome,“ märkis tsentristide fraktsiooni juhtiv Karilaid. „Siin on riigi ressursside ja varadega käidud lohakalt ümber. Tema sõnumid on suures vastuolus.“