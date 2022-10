Politsei hoiatab autovaraste eest: sihikul on Toyota ja Lexuse maasturid

„Seni on kurjategijate huviorbiidis olnud 2018. kuni 2022. aasta maasturid. Ainuüksi viimase kuu jooksul on Lõuna-Eesti eri paigust varastatud mitmeid Land Cruiseri ja Lexuse maastureid ning proovitud ärandada veel üht Lexuse maasturit. Kõik need sündmused on aset leidnud öisel ja pimedal ajal,“ rääkis Tommingas.

Kõigi nende vargusjuhtumite uurimiseks on politsei alustanud kriminaalmenetluse. „Praeguseks kogutud andmed annavad politseinikele aluse neis kuritegudes taaskord kahtlustada Leedust pärit vargaid,“ ütles Tommingas.

Tommingas lisas, et kriminaalpolitseinikud teevad varguste ennetamiseks ja autovaraste tabamiseks aktiivselt tööd, ent oma sõidukite kaitsmiseks saavad inimesed ka ise palju ära teha. „Esiteks palume kõiki konkreetselt sellist marki maastureid omavatel inimestel, aga ka kõigil teistel kogukonnaliikmetel olla tähelepanelik ning teavitada politseid, kui märgatakse nende kodu lähistel kahtlast liikumist või võõraid inimesi ja masinaid,“ rääkis politseinik.

Tema sõnul võivad kurjategijad, kes on umbes 20-40-aastased meesterahvad, ringi liikuda ca kümme aastat vanade sõidukitega, millel Inglise või Leedu numbrimärgid. „Teada on seegi, et kurjategijad teevad eeltööd ning võivad seega eri piirkondades seisvate Lexuse ja Toyota Land Cruiseri maasturite läheduses ööpimeduses liikuda kas jalgsi või elektriliste tõukeratastega. Nad võivad varjata oma nägusid kas maski või mõne muu riideesemega,“ loetles Tommingas ohumärke, mida silmates tuleks kindlasti politseile neist kohe numbril 112 teada anda.