Metropoliit Eugeni: ma ei jaga patriarh Kirilli seisukohta sõjaväelastele pattude andestamise osas

„Ukraina sõja päris alguses kutsusin ma oma kirikuliikmeid mitte alluma vaenu ja vihkamise tunnetele, mitte lasta enda tõmmata poliitilistesse vaidlustesse, eriti kiriklikus keskkonnas, vaid tegeleda põgenike abistamisega, kes on jäänud peavarjuta ja elatusvahenditeta. Meie kogudustes kogutud 10 000 eurot on üle kantud MTÜ Eesti Pagulasabi kontole. Meie Kiriku koguduste liikmed on töötanud pagulaste vastuvõtu keskustes, on osalenud toiduainete, asjade ja esmatarbevahendite kogumises, võimaluse korral on aidanud majutusega. Meie preestrid on vaimulikult toetanud ja jätkavad nende ukraina pagulaste toetamist, kes käivad MPEÕK kogudustes,“ lisas metropoliit.

„Jah, ma arvan küll,“ märkis Lauri Läänemets Delfile. „Meil oli soov mõista, mida õigeusu kirik Eestis arvab sellest, mida ütleb patriarh Kirill: et tegemist on püha sõjaga ja kõik muud jutud juurde. Meil oli soov mõista, et Eestis tegutsev kirik on end sellest distantseerinud ja nüüd on nad seda teinud. See on see, mida Eesti vajab: selgus ja kindlus, et Eestis tegutsevas kirikus sõja õhutamisega ei tegeleta ning et see ei ole siinsetele usuinimestele aktsepteeritav.“