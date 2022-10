Postimehe arvamustoimetuse juht hindas Ukraina suhteliselt ohutuks elupaigaks. Järgnes näopeks ühismeedias

„Eks ta on tegelikult nii, et kui PMi ajakirjanik kutsutakse saatesse, on tal täielik õigus oma isiklikke seisukohti seal avaldada. See ei tähenda, et need peaksid kattuma meie kui institutsiooni seisukohtadega (samuti ei pea ajakirjanik oma seisukohti tööandjaga kooskõlastama),“ teatas ajaleht oma ametliku seisukoha. Tasub märkimist, et arvamustoimetuse juhil on siiski ajalehe seisukohtadele suur mõju. Lehe maailmavaade väljendub eeskätt juhtkirjades ja neid kirjutab just arvamustoimetus.