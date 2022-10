FSB teatas täna, et vahistatud osalesid kuriteo ettevalmistamises, vahendab Interfax.

FSB teatas, et koostöös Venemaa uurimiskomiteega (SKR) on kindlaks tehtud, et „terroriakti organiseerijad Krimmi sillal olid Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (HUR), selle juht Kõrõlo Budanov, töötajad ja agentuur“.