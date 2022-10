VILJA KÜSIB | Eduard Odinets, miks on Kohtla-Järve võim nii kergesti äraostetav?

Aastakümneid on Kohtla-Järve linna valitsenud ärimees Nikolai Ossipenko, kes on igast altkäemaksuskandaalist pääsenud puhaste paberitega. Viimati ei tohtinud ajakirjanikud isegi tema kohtuistungit jälgida, ettearvatult pääses kehva tervisega mees ka järjekordselt vahi alt. Miks Kohtla-Järvel asjad nii imelikult käivad? Stuudios on pikka aega sealsesse volikokku kuulunud Eduard Odinets, sotsiaaldemokraat ja riigikogu liige. Saade algab kolmapäeval kell 11.