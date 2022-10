VILJA KÜSIB | Eduard Odinets: Kohtla-Järve elanikud on Ossipenko pantvangid

Käite muudkui stuudiost stuudiosse ja räägite, kui häbi teil on Kohtla-Järve korruptsiooni pärast. Andke andeks, kus on uudis? Ja teie ise olete seal volikogus istunud juba veerand sajandit. Kaua võib rääkida, et teil on piinlik?

Tuleb rääkida. Mina usun, et tuleb aeg, mil me saame uhkusega rääkida, et Kohtla-Järvel ei ole korruptsiooni. Juba kümne aasta eest oli Nikolai Ossipenko kohtu all, kahjuks ei saanud teda tervise pärast süüdi mõista, aga linnapea ja üks abilinnapea said karistada. Nii tollaste kui ka praeguste sündmuse korruptsioonitehingute avalikkuse ette toomises on minul oma osa. Loomulikult tahaks alati paremini ja rohkem. Kõik ei sõltu poliitikutest, palju sõltub õiguskaitseorganitest ja kohtust.