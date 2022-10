Erakondade reitingud: EKRE tõus jätkub, Reformierakonna langus on peatunud

Septembri lõpuks 30% peale langenud Reformierakonna toetus on kahe järgneva nädalaga tõusnud 1,2 protsendipunkti võrra ning seega on praeguseks peatunud peaministripartei ligi kuu aega kestnud langus. Teisel kohal oleva EKRE toetus on alates juuli lõpust tõusnud 8,2 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kahte populaarseimat erakonda lahutab viimaste tulemuste põhjal 3,8 protsendipunkti.