VICE: Elon Musk rääkis Putiniga enne Ukraina rahuplaani säutsu

Väidetavalt rääkis Musk otse Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, enne kui säutsus Ukraina sõja lõpetamise ettepanekust, mille järgi oleks osa Ukraina territooriumist jäädavalt Venemaale loovutatud, vahendab VICE.

Eurasia Groupi tellijatele saadetud kirjas kirjutas Ian Bremmer, et Tesla tegevjuht Musk ütles talle, et Putin on „valmis läbirääkimisteks“, kuid ainult juhul, kui Krimm jääb Venemaale, Ukraina nõustub mingi alalise neutraalsuse vormiga ja Ukraina tunnustab Venemaa annekteerimist Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja.

Bremmeri sõnul ütles Musk, et Putin ütles talle, et need eesmärgid saavutatakse „ükskõik, mis ka ei juhtuks“, kaasa arvatud võimalik tuumalöök, kui Ukraina tungib Krimmi. Bremmer kirjutas, et Musk ütles talle, et „tuleb teha kõik, et seda tulemust vältida“.

Eelmisel nädalal postitas Musk Twitteris sisuliselt samu jutupunkte, kuigi ta soovitas, et Ukraina ja Lääne poolt võltshääletustena hukka mõistetud referendumid annekteeritud territooriumidel tuleks ÜRO järelevalve all uuesti läbi viia.

Musk kutsus selle aasta alguses Putinit üksikvõitlusele ja ütles, et ta rääkis Putiniga videokõne teel eelmisel aastal. Musk sai Ukrainas populaarseks sõja algfaasis, kui saatis oma Starlink internetiterminalid, et hoida riigi sõjaväelased pärast Venemaa sissetungi ühenduses.

Bremmer kirjutas, et Musk ütles, et ta keeldus Ukraina taotlusest aktiveerida Starlink Krimmis. Ühendkuningriigi ajalehe Financial Times andmetel on Ukraina väed teatanud ühenduvusprobleemidest, kuna nad jätkavad vastupealetungi varem Vene vägede valduses olnud aladele riigi ida- ja kirdeosas. Musk reageeris Financial Timesi kajastust kritiseerides, öeldes, et lahinguväljal toimuv on „salastatud“.

Ukraina vastus Muski Twitteri rahupakkumisele oli napisõnaline - üks diplomaat ütles talle, et ta „pe**e läheks“, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi aga postitas oma Twitteri küsitluse.

Musk ütleb, et ta on endiselt Ukraina-poolne, kuid püüab lihtsalt vältida tuumasõda.