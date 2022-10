Vene välisministeerium tahab Urmas Reinsalu suhtes kriminaalmenetlust alustada. Reinsalu: neid ei saa juba ammu tõsiselt võtta

Venemaa välisministeerium kirjutas Twitteris, et seoses Eesti välisministri „provokatiivsete avaldustega Venemaa vastu suunatud terroriaktile“ tahetakse ministeeriumis, et Reinsalu kohta algatataks kriminaalmenetlus.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnas, et kogu Venemaa tegevus on suunatud genotsiidisõja õigustamisele ning avalikkuse tähelepanu hajutamisele oma kuritegudelt. „Proua Zahharova ja laiemalt Venemaa ametiisikute avaldusi ei saa enam ammu võtta tõsiselt,“ sõnas Reinsalu ja lisas, et nagu varemgi, ei lähe ka see katse inimesi eksitada läbi. „Jääme kindlaks oma poliitikale Venemaale agressiooni hinna tõstmise, Ukraina toetamise ja agressiooni ning sõjakuritegude eest süüdlaste õiguslikule vastutusele võtmise osas.“