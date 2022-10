VIDEO | Mart Helme silmis on Ukraina sõjalised edengud peagi asendumas Vene armee suurpealetungiga

„Venelased tegid nii-öelda aikido'd, tõmbasid oma väed tasapisi tagasi uutele ettevalmistatud positsioonidele, kandsid suhteliselt väikseid inimkaotusi, vastupidiselt Ukrainale, kes on väga raskeid kaotusi kandnud, ja tegid seda teadlikult, et valmistada ette Ukraina eluliselt tähtsa infrastruktuuri massiivseks purustamiseks,“ lausus Helme eilsel istungil.

Meenutuseks: kümme päeva enne täiemahulise sõja puhkemist sõnas Helme riigikogus, et Ukrainal on juba kriips peal.

„Ukrainaga on lõpetatud. Ukrainaga on lõpetatud, seda näitab see paaniline põgenemine. Kõik korjavad oma sõdureid kokku, kõik korjavad oma diplomaate kokku, kõik viivad sealt oma kapitali välja,“ lausus ta tänavu 14. veebruaril. „Ukrainaga on lõpetatud, millest me räägime veel? Venelastel ei olegi vaja sinna tungida. Nad võtavad selle riigi üle, tasapisi, nad on oma eesmärgi põhimõtteliselt saavutanud.“