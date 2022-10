GRAAFIK | Vaata, kui lähedale Eesti Kiievi saatkonnale langesid kaks Venemaa tulistatud raketti

Kaks raketti tabasid Kiievi kesklinnas asuvat parki, mis on nimetatud Ukraina rahvuskangelase Tarass Ševtšenko auks. Jäädvustustelt on näha, et pihta sai ka pargis asunud mänguväljak. Ukrainas vabatahtlikuna toimetav Toomas Roolaid sai eile paljudelt Kiievi sõpradelt sõnumeid just mänguväljakuga seoses. „Nad räägivad oma lapsepõlvemälestustest selle mänguväljakuga seoses,“ vahendas Roolaid eile Delfile ning nentis, et tegemist oli ilmselt psühholoogilise rünnaku katsega.