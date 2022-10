Minsk: Valgevene ja Venemaa ühise väegrupeeringu ülesanded on sügavalt kaitseotstarbelised

„Regionaalse väegrupeeringu ülesanded on sügavalt kaitseotstarbelised. Ja kõik toimingud, mida praegusel hetkel läbi viiakse, on suunatud adekvaatsele reageerimisele tegevusele piiri lähedal,“ teatas Hrenin, vahendab Interfax.

Hrenini sõnul on Valgevene ja Venemaa ühine regionaalne väegrupeering keeruline organism, mis koosneb paljudest koostisosadest: need on erineva taseme juhtimisorganid, väed, toetussüsteemid. Selle liitriigi kaitsekomponendi funktsioneerimise aja jooksul on välja töötatud selle kohale paigutamise ja kasutamise erinevad variandid: „kõigi süsteemide üheaegne kohale paigutamine selge ohu korral või etapiviisiline kohale paigutamine vastavalt olukorrale“.