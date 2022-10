Bulgaaria vastuluure uurib Venemaa väiteid, et Krimmi sillal õhku lennanud veok alustas teed Bulgaariast

Juurdlus algas kohe pärast seda, kui Kreml avaldas selle informatsiooni. Korralduse andis peaministri kohusetäitja Galab Donev. Erteenistused on teavitanud ka Bulgaaria prokuratuuri, vahendab Euractiv.

„Juurdlust viivad läbi Riiklik Rahvusliku Julgeoleku Agentuur (DANS) ja siseministeerium,“ teatas Bulgaaria valitsuse pressiesindaja Anton Kutev.

Venemaa uurimiskomitee (SKR) juht Aleksandr Bastrõkin teatas pühapäeval kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Krimmi sillal õhku lennanud veoki teekond algas Bulgaarias ning jätkus Gruusias, Armeenias, Põhja-Osseetias ja Krasnodari krais.

Euroopa Komisjoni esindaja Peter Stano ütles aga, et Bastrõkini sõnad ei ole usaldusväärsed.

„Me ei saa kuidagi teada, mis juhtus laupäeval sillal, mis viis plahvatuseni, mis on põhjused. Te teate nii paljude niinimetatud „juurdluste“ usaldusväärsust Venemaal. Ma ei annaks vähimatki usutavust sellele, mida nad ütlevad,“ teatas Stano Bulgaaria meediale.

Stano tuletas meelde, et Krimm on Ukraina osa ja sild on ebaseaduslik rajatis.

Bulgaaria endine peaminister ja äsjased valimised võitnud erakonna GERB esimees Bojko Borisov ütles, et väljendil „Bulgaaria jälg“ on halb maik, sest ei ole mingit võimalust, et lõhkaine oleks laaditud veokisse Bulgaarias, sest sellega ei oleks üle piiri pääsetud.

„Kui mina oleksin Venemaa teenistuste asemel, oleksin ma pigem huvitatud, kus veokit laaditi ja mis oli plahvatuse põhjus. See on see tähtis asi...“ ütles Borisov.

Endine peaminister Kiril Petkov kutsus valitsust tõrjuma Kremli vihjeid Bulgaaria seotuse kohta plahvatusega Krimmi sillal.

„Me ei ole nõus Kremli hirmutamise ja paanika külvamisega ning Bulgaaria nime seostamisega sündmustega, mis on seotud Krimmi sillaga,“ ütles Petkov.