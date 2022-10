Kas Eesti 200 Ida-Viru koordinaator tegi Kohtla-Järve võimuga diili? Pahka: absoluutselt mitte!

Evelyn Danilov oli enne abilinnapeaks saamist Ossipenko firma N&V juhtivtöötaja. See on kommunaalteenuste firma, millele kuulunud tehnika suurem osa liikus tänavu asutatud uude ettevõttesse EKONV Grupp. Vanal firmal on nimelt üleval üle poole miljoni euro maksuvõlga. Uus ettevõte võitis aga hiljuti 15 miljoni euro suuruse Kohtla-Järve teehoolduse hanke, mis viis omakorda 11 inimesele kahtlustuse esitamiseni, sealhulgas ka Ossipenkole, Danilovile ja Borodinile.