Tulevane ajakirjanik Kersti Kaljulaid: elekter oligi põhjendamatult odav

Nii et kõik oleks justkui sama, ainult et Kaljulaidi ennast näeb nüüd märksa harvem. Kogu selle aasta, mis Kaljulaid pole enam presidendina ametis olnud, on ajakirjandus ikka ja jälle püüdnud saada jälile, milline on tema tulevikuplaan. Kas läheb poliitikasse? Kandideerib NATO bossiks? Ja Kaljulaid ütleks nagu alati vastuseks närviajava „Vaatame!“.