GRAAFIK | Aasta tuleb kannatada. Vaata, mis teesulgemised toob ümberehitus kaasa Tallinna tuiksoonel

Täpsema ülevaate saab allolevalt kaardilt. Lisatud on ka ümbersõidu plaan.

false

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et kuna tegemist on mahukate renoveerimistöödega, siis toimuvad tööd etapiviisiliselt, et tagada elanikele ja kõigile liiklejatele liikumiskoridorid ja minimeerida liikluspiirangutest tekkivaid ebamugavusi.