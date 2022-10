Briti luurejuht: Putin teeb strateegilisi vigu piiramatu võimu tõttu

Vene sõduritel on otsa lõppemas varustus ja laskemoon ning Moskva alguses saavutatud edu kaotatakse, oodatakse Flemingit ütlevat täna peetavas haruldases kõnes, vahendab Guardian.

„Olles kaugel möödapääsmatust Venemaa sõjalisest võidust, mida nende propagandamasin on välja paisanud, on selge, et Ukraina julge tegevus lahinguväljal ja küberruumis on tuule suunda muutmas,“ ütleb Fleming.

Keskendudes otseselt Venemaa presidendile, ütleb Fleming, et „vähese tegeliku sisemise vaidlustamisega on tema otsuste tegemine osutunud vigaseks“ ja ta on omaks võtnud suurte panustega strateegia, mis viib strateegiliste otsustusvigadeni.

Lääne luure on korduvalt rõhutanud, et usub, et Putini on tegelenud Vene vägede juhtimisega pisiasjades. Eelmisel kuul teatasid USA ametnikud, et arvatakse, et Putin lükkas tagasi oma kindralite taotluse taganeda Hersoni linnast Dnerpri jõest läände.

Kuigi luureametnikud usuvad, et Kremlis on üha suurem rahutus seoses sõja edenemisega, arvatakse Putini positsioon tugev olevat. Putini äkilist väljavahetamist peetakse ebatõenäoliseks ja kui see peakski juhtuma, ei ole kindel, et selle tulemus oleks märkimisväärne muutus Venemaa strateegias.

GCHQ direktor toob esile selle, mis sõjakuud on Moskvale maksma läinud, ning väidab, et Vene väed on kurnatud ja hiljutine mobilisatsioon näitab meeleheite märke. „Me teame ja Vene komandörid kohapeal teavad, et nende varustus ja laskemoon on otsa lõppemas,“ ütleb Fleming.