Eesti veekogude puhtusesse plaanitakse lähiaastail investeerida 850 miljoni eurot

Keskkonnaministri sõnul käib töö selle nimel, et vajalik raha veemajanduskavades nõutud investeeringuteks ka leida. „Muude keskkonnaprobleemidega tegeledes ei tohi vett jätta tagaplaanile. Puhas vesi on eluks hädavajalik nii tänastele kui ka tulevastele põlvedele ning seda ka väiksemates ning keskustest kaugemates paikades. Peame järjepidevalt seisma selle eest, et meie veevarud säiliks ja oleks puhtad,“ lausus Madis Kallas.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku Reeda Iismaa sõnul on investeeringuteks vajaminevast rahast ligi 685 miljonit eurot olemas ning otsitakse võimalusi puuduoleva 165 miljoni euro saamiseks.

Iismaa sõnul halvendavad pinnaveekogude seisundit kõige enam toitained ja taimekaitsevahendid põllumajandusest, paisutõkestused, maaparandustööd ning tööstusest ja jääkreostusest vette sattuvad ohtlikud ained. Nende mõjude maandamist on tegevuskavasse kõige enam kavandatud. „Kõige kulukam on jääkreostuse eemaldamine. Näiteks plaanime puhastada Kohtla jõe suuet ning likvideerida Ämaris endise Nõukogude Liidu sõjaväelennubaasi kütusehoidlast pärinevat reostust.

Oleme Eesti saastatuima veekogu Kroodi oja jääkreostusest juba puhastanud, kuid veel on vaja tegeleda lähedal asuva kunagise Maardu Keemiakombinaadi territooriumilt ja suletud kaevandustest pärineva reostusega,“ selgitas Iismaa.

Endiselt on Eestis veel väheseid kohti, kuhu tuleb veekogude seisundi parandamiseks rajada ühiskanalisatsioon või seda uuendada. „Et vähendada toitainete sattumist Haapsalu rannikuveele, peab rajama ühiskanalisatsiooni Herjava külla. Jõgeva vallas Luua külas tuleb aga ühiskanalisatsioonisüsteemi uuendada, et Kaiavere järve seisund saaks paraneda,“ tõi Iismaa paar näidet.