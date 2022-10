Pikaaegne mereväe ülem Igor Schvede kandideerib Reformierakonna nimekirjas Riigikogu valimistel

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas ütles, et Schvede on kindlasti Eesti kaitsevaldkonna parimaid eksperte, kellel on tugevad sidemeid meie liitlastega. „Praeguses keerulises julgeolekuolukorras on oluline hoida häid suhteid liitlastega ning Igor oma kogemusest Eesti sõjalise esindajana Euroopa Liidus ja NATOs tunneb selle väärtust hästi. Tugevdame Reformierakonna julgeoleku kompetentsi veelgi, sest Igori kogemus mereväe ja Kaitseväe peastaabi ülemana on suure väärtusega. Mul on hea meel, et Igor on otsustanud Reformierakonnaga liituda,“ sõnas Kaja Kallas.