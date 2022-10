Viimanegi EKRE poolt esitatud immigratsiooni kärpiv eelnõu hääletati riigikogus maha

Eelnõu nägi ette ka välismaalaste Eestis õppimise raskendamist. „Aga samas ei paku need võõrüliõpilased meile ühiskonnana tagasi midagi, sellepärast et õpe käib võõrkeeles, nad ei oskagi eesti keelt. Kui nendest osa, kes siia jäävad – see on ka väike osa ainult –, ka tööturule sisenevad, siis me ju teame, mis töökohad need on, kui nad eesti keelt ei oska, siis me näeme neid woldis ja boldis jalgrattaga ringi sõitmas ja pitsat laiali vedamas,“ lausus Põlluaas.