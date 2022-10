Huawei nova 10: ilu ja võimsus käsikäes

Huawei telefonid on alati paistnud silma nii tehnilise kui ka visuaalse poole pealt. Erandiks pole ka uus nova 10 telefonide valik, kus kõike hea, mis Huaweid on seni iseloomustanud, on veelgi paremaks tehtud. Ja tegelikult on soolas ka üks väga suur ja põhimõtteline üllatus, mis peaks teoreetiliselt pühkima viimasegi kahtluse, kas Huawei telefon endale taskusse osta või mitte.

Mõnes mõttes on Huawei nova 10 seeria telefoni taskusse ostmine isegi patt – tegemist on telefoniga, mille koht tänu tõeliselt silmapaistvale välimusele peaks olema pigem laual kõigile näha. Uus nova 10 on tõeline disaini meistriteos: kõigest 6,88 mm paks (võrdluseks on hea vaadata tavalist pastakat, mis umbes 8 mm paks) ning ülimalt sujuv 120 Hz 6,67-tolline ekraan. Tänu uuele tehnoloogiale on ekraan veelgi paremini vaadeldav, kuid ka märksa vähem energiat tarbiv. Nii võid olla kindel, et telefoni aku peab vastu veelgi paremini ning iga sinu foto- või videomälestus saab telefoniekraanil elada jälle ja jälle täpselt nii, nagu sa seda salvestamise hetkel nägid.

Salvestamisest rääkides – suur samm edasi on tehtud ka kaamerate osas. Telefoni ekraani sisse löödud (aga mitte vägivaldses kontekstis) augus on peidus lainurkkaamera, mil võimsust ei rohkem ega vähem kui 60 MP. Nii mõnelgi konkurendil peaks olema põhjust kadestamiseks, kuivõrd number on praktiliselt sama suur kui tavapäraselt tagakülje põhikaameral. Ühtlasi salvestab Huawei nova 10 kaamera ka 4K-resolutsioonis videot, mida saad tänu operatsioonisüsteemi sisseehitatud tarkvarale ka pea et filmikunsti vääriliselt töödelda. Vähem ei avalda muljet ka Huawei varasemast tuttav kolme kaamera süsteem telefoni tagaküljel: 8 MP lainurk-lähivõtte makrokaamera, 50 MP ultra-vision-kaamera koos RYYB-filtriga ja võimekas portreekaamera.