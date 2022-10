Pane tähele! Uus kolmanda lapse toetamise skeem ei laiene praegustele 23-aastastele, nemad mingit raha ei saa

Eelnõu seletuskiri sedastab, et „kuigi lasterikka pere toetuse saamise tingimused eelnõuga laienevad ning seaduse jõustumisel makstakse toetust perele kuni noorima lapse 24-aastaseks saamiseni, ei laiene uus regulatsioon peredele, kus 31. detsembri 2022 seisuga lasterikka pere toetuse maksmine on lõppenud.“

See tähendab, et pere vanim laps võib küll praegu olla noorem kui 24, aga perehüvitiste süsteemist jääb ta ikka välja, samamoodi ka selle hüpoteetilise pere kaks noorimat last, olgu nad kasvõi imikud – süsteem hakkab kehtima vaid neile, kes lõpetavad sel õppeaastal keskkooli.