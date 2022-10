Putin: Ukraina pani toime terroriaktid Kurski tuumajaama ja TurkStreami gaasitoru vastu

Putin tuletas meelde, et esimeste uurimistoimingute tulemusena on teatavaks saanud, et 8. oktoobri plahvatus Krimmi sillal oli terroriakt, mis oli suunatud Venemaa kriitiliselt tähtsa tsiviilinfrastruktuuri purustamisele, ning terroriakti toimepanijad olid Ukraina eriteenistused.

„Kiievi režiim kasutab juba ammu terroristlikke meetodeid. Need on ühiskonnategelaste, ajakirjanike, teadlaste mõrvad, kusjuures nii Ukrainas kui ka Venemaal. Need on terroristlikud tulelöögid Donbassi linnadele, mis on kestnud juba üle kaheksa aasta. Need on ka tuumaterrorismi aktid. Ma pean silmas raketi- ja suurtükiväelööke Zaporižžja tuumaelektrijaamale,“ lausus Putin.