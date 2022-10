Lukašenka teatas, et leppis Putiniga kokku ühise väegrupeeringu moodustamises

„Seoses olukorra teravnemisega liitriigi piiridel leppisime me kokku Vene Föderatsiooni ja Valgevene vabariigi regionaalse grupeeringu käikulaskmises. See on kõik meie dokumentide järgi. Kui ohu tase jõuab praegusele tasemele nagu praegu, alustame me liitriigi grupeeringu kasutusele võttu,“ ütles Lukašenka.

„Selle grupeeringu alus – ma olen alati sellest rääkinud – on Valgevene vabariigi armee, relvajõud. Pean teid informeerima, et selle grupeeringu formeerimine on alanud. See käib juba minu arvates kaks päeva. Ma andsin käsu, et me asuksime seda grupeeringut formeerima,“ ütles Lukašenka.