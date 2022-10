Rainer Saks: venelaste tänahommikusel massiivsel rünnakul pole mõju sõja käigule, eesmärk on puhtalt visuaalne

Saks sõnas, et Venemaa ei saa kaua ja palju sarnaseid raketirünnakuid korraldada, sest rakette napib. „Nad oleks seda muidu varem teinud. Nad ei hoia rakette sõja eskaleerimiseks,“ ütles Saks. Ta lisas, et kui kevadel ründas Venemaa Ukrainat rakettidega tihedalt, siis suvel rünnakute hulk vaibus, sest raketid hakkasid otsa saama.

Rünnakute eesmärk on olnud puhtalt visuaalne, selgitas Saks. „Proovitakse tekitada muljet, et Venemaa suudab sõjale anda uue käigu.“ Saks hindab, et rünnaku eesmärk on vaid heidutada lääneriikide relvatarneid Ukrainasse. Venemaa rünnakud Ukraina pihta ei anna Saksi sõnul sellist sõjalist tulemust, nagu Venemaa loodaks. „Tegemist on puhtalt tsiviilelanike vastu suunatud hävitustööga, millel pole sõja kulgemisele tulemust.“