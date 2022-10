Kaup24.ee kutsub ettevõtjaid soodustingimustel kauplema

„Kuigi meie müügiplatvorm toimib juba täna e-kaubanduse lipulaevana, on see vajadus kriisi ajal eriti aktuaalseks muutunud. Mäletame ju hästi, kuidas COVID-19 pandeemia ajal kujunes veebipoodidest tõeline päästerõngas. Ka nüüd, mil majandus aeglustub, soovime julgustada raskustes olevaid ettevõtteid just e-kaubanduse poole pöörduma,“ sõnab Marketplace’i müügijuht Heleri Saarvelt.

Tema hinnangul võib Kaup24.ee-st saada päästev lahendus ka neile ettevõtjatele, kes ei näe enam võimalusi oma tegevuse jätkamiseks ning on otsustanud ärist loobuda.

„Meie edukal müügiplatvormil on olemas kõik vahendid, mida müüjad vajavad: alates logistikast, toodete tagastamisest ja turundusest kuni finantseerimislahendusteni. Viimased on äärmiselt aktuaalsed müüjatele, kellel on käibekapital lõppenud või kes plaanivad äriarendust. Lisaks pakume igakülgset tuge esimesteks sammudeks e-kaubanduses alustavatele müüjatele. Rohkem kui 4000 müüjat Leedus, Lätis ja Eestis kasutavad juba edukalt meie e-poe eeliseid,“ räägib Saarvelt.

Energiaressursside kallinedes ja inflatsiooni kasvades kaaluvad ostjad aina enam ostude olulisust ning kasvanud on vajadus soodsamate hindadega toodete järele. Norstati septembris läbiviidud küsitluse kohaselt kontrollib ja võrdleb Eestis suisa 74 protsenti e-poodides ostlevatest elanikest enne toodete ostmist kaupade hindu internetis. Lätis ulatub see näitaja 77 protsendini, Leedus on selleks protsendiks 82.

„Võib julgelt väita, et ettevõtjate jaoks ei ole täna oma e-kaubanduse arendamine enam mitte ainult eelis, vaid üks põhivajadusi. Lihtsaim ja odavaim viis eduka e-kaubanduse alustamiseks on liituda juba toimiva ja hiiglasliku igapäevase kliendibaasi omava platvormiga. Kõik, mida vajad, on hoolitseda kauba ja selle kirjelduse eest. Neile, kes täna juba tegutsevad, võivad eesootavad jõulud olla ideaalne aeg Baltikumi turgudele sisenemiseks. Jõuluperioodi käigus üldjoontes müügimaht enam kui kahekordistub,“ seletab Heleri Saarvelt.