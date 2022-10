FOTOD | Pronksi tänaval algas remont, mis kestab ligi aasta

Kuna tegemist on lõiguga, kus on rohkesti väljavahetatavaid maa-aluseid tehnovõrke, siis hõlmab ehitus kogu sõidutee laiust. Kõnniteed jäävad jalakäijatele avatuks ning tööde ajal on kohalikele elanikele tagatud juurdepääs oma majade juurde. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest töövõtja teavitab elanikke jooksvalt.