Medvedev: Venemaa vastus Krimmi silla terroriaktile saab olla ainult terroristide otsene hävitamine

„Kuriteo tellija ja täideviija on olematu riik Ukraina. See on terroriakt ja diversioon, mille pani toime Kiievi kriminaalne režiim,“ teatas Medvedev Telegramis avaldatud intervjuus ajakirjanik Nadana Friedrichsonile, vahendab Interfax.

Kahtluse selles, et selles on osaline Ukraina, Medvedevi sõnul ei ole ega ole ka olnud.

„Kõik ettekanded ja järeldused on tehtud. Venemaa vastus sellele kuriteole saab olla ainult terroristide otsene hävitamine. Nagu see on maailmas kombeks. Venemaa kodanikud ootavad just seda,“ ütles Medvedev.

Medvedev kommenteeris ka mobilisatsiooni käiku.

„Mobilisatsioon kulgeb nii, nagu see saab kulgeda riigis, kus seda ei ole olnud üle 80 aasta. On olemas tõeline patriotism, on inimeste emotsioonid, on standardne korralagedus,“ ütles Medvedev.

Medvedevi sõnul on aga peamine, et riik on ühinenud „meie inimeste ja isamaa kaitseks“.