Gdańskis paiskus turistipaat keset jõge ümber. Kolm inimest hukkus, neist üks oli rase naine

Päästetöödel osales ühtekokku 20 päästjat, kes tõid reisiseltskonna külmast veest välja. Vahetult pärast seda kuulutati surnuks 60-aastane mees. Veel kaks inimest suri hiljem haiglas. Kohalikus meedias täpsustati, et neist üks oli rase naine.



Linna meer Aleksandra Dulkiewicz sõnas, et juhtunu on kohutav tragöödia. Ta ütles, et põhjuseid uuritakse ning lisas, et päästetutele on tagatud meditsiiniline ja psühholoogiline abi.