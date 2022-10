Rainer Saks Kremliga seotud kuulujuttudest: Putin ei ole selline, kes tihti juhte vahetaks

Saks rääkis, et Putin kindlasti analüüsib toimunut ja üritab aru saada, kuidas plahvatus edasist sündmuste käiku mõjutab. „Ma arvan et need jutud, mis praegu liiguvad, et Venemaal hakati vastuseks Kertši silla ründamisel juhte vahetama, et see on kuulujutt või isegi infooperatsioon, aga midagi taolist mulle tundub et praegu toimunud ei ole,“ rääkis Saks.