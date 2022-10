Eksperdi hinnangul võib Kertši silla remont maksma minna vähemalt 35 miljonit eurot

Teede- ja liiklusalaste uuringute ja arendustööga tegeleva ettevõtte Sirway sillaekspert Sander Sein rääkis, et info silla kohta on erinev, kahjustada võis saada kaks või kolm sildeava. „Ta (silla remont) on keeruline just sellepärast, et need avad ei ole eraldiseisvad. Et kui üks ava katki läheb, siis tegelikult väheneb ka teiste avade kandevõime,“ ütles ta ja lisas, et kuna tekiplaadi osa on pingestatud, siis ühe ava kadumisel väheneb pinge ka teistes.