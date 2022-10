Ekspert: Krimmi silla kokkuvarisenud lõigu remont võib kesta kuid

Venemaad ja okupeeritud Krimmi ühendaval sillal puhkes eile hommikul kärgatanud plahvatuse järel tulekahju, milles sai kahjustada nii raudtee- kui ka autosild.

Silla tähtsust Venemaa jaoks ei saa kuidagi alahinnata - see ühendab Venemaa poolt ebaseaduslikult okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaa mandriosaga. Ukraina sõja ajal on see idanaabritele olnud äärmiselt tähtis varustuslüli.

Praegusest olukorrast rääkis Soome rahvusringhääling Yle sealse teedeameti tehnika- ja keskkonnaosakonna juhataja Minna Torkkeliga. Too viitas, et sild on tehtud suuresti terasest, mistõttu on keerukas selle puhul kahju täpset ulatust hinnata. Uuringud võivad tema hinnangul kesta päevi või isegi nädalaid. Kui rääkida aga parandustöödest endast, võib Torkkeli sõnutsi minna suisa kuid.

Teatud määral on liiklus sillal praeguseks siiski taastunud, teatasid Krimmi okupatsioonivõimud. Autodel lubati kasutada terveks jäänud osa.

Venemaa juht Vladimir Putin allkirjastas laupäeva hilisõhtul dekreedi Kertši väina ja Venemaad ühendavate transpordiühenduste valve tugevdamise kohta, vahendab TASS. Kaitse eest vastutavaks määras Putin Venemaa föderaalse juurdlusbüroo FSB.

Putinile on sild olnud üks paraadprojekte. Kui see 2018. aasta mais autodele ja bussidele avati, tegi esimese sõidu veoauto roolis just Putin ise. Reedel täitus Venemaa presidendil 70. eluaastat. Plahvatus sillal vallandas eile internetis meemivoo, kus eriti agaralt pilgati just sel teemal, et sillal toimuv on paras kingitus Putinile.