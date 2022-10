Kesk-Aasia jääb Putinile üha kaugemaks. Kõrgõzstan tühistas Venemaa egiidi all tegutseva KJLO õppused

Kaitseministeerium ei täpsustanud õppuste ärajäämise põhjuseid. On teada, et õppustele plaaniti kutsuda vaatlejaid Usbekistanist, Serbiast, Süüriast, Türkmenistanist ja Mongooliast.

Venemaa egiidi all tegutsevasse KJLO-sse kuuluvad lisaks Armeenia, Valgevene, Kasahstan ja Tadžikistan. Ent Venemaa laiaulatuslik sõda Ukrainas on endaga kaasa toonud ka muutuseid Kesk-Aasias, kus riigid hindavad ümber oma seniseid liidusidemeid Moskvaga. Näiteks Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev, kes veel 2022. aasta jaanuaris palus riigis toimunud poliitilisi rahutusi maha suruma KJLO lipu all tegutsenud Venemaa väeosad, otsustas vaid loetud kuud hiljem ära jätta isegi 9. mai paraadi.