NYT: plahvatuse Krimmi sillal korraldasid Ukraina eriteenistused

Seda, et plahvatuse taga oli Ukraina julgeolekuteenistus, teatasid varem oma allikatele viidates ka Ukraina väljaanded Ukrainska Pravda ja UNIAN. Lisaks viitas sellele USA ajaleht Washington Post. Ametnike sõnul panid Ukraina eriteenistused pommi silda ületanud veokisse.

Kertši väina auto-ja raudteesild on ligi 19 kilomeetrit pikk. Venemaa ehitas silla valmis pärast Krimmi annekteerimist ning ametliku narratiivi järgi märkis see Krimmi füüsilist „ühinemist“ Venemaa mandriosaga. Sild avati 2018. aastal.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse peeti silda Moskvas nii tähtsaks, et hoiatati vastulöökide eest, kui sild sihikule võetakse. Ent lisaks on Kertši sild võtmetähtsusega logilistiline varustusliin Vene vägedele mitte ainult Krimmis, vaid ka kogu Lõuna-Ukrainas, kus Vene väed on taganemas.