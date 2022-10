OTSEBLOGI | Putin määras FSB Krimmi ja Venemaad ühendavat silda kaitsma

Delfi vahendas maikuus Ukraina siseministri nõuniku Viktor Andrusivi sõnu, kes ütles, et Kertši väina silla saatus on juba otsustatud ning on vaid aja küsimus, millal Ukraina sellele löögi annab. Venemaa on samas enesekindlalt väitnud, et Kertši sild on ja jääb Ukraina löögiulatusest välja.