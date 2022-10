Ka Tartu jätab aastavahetusel ilutulestiku ära

Nii näiteks saab juba öelda, et ka sel aastal tartlased ilutulestikku ei näe, vahendab ERR .

Seda, kas ja kuidas vähendatakse või muudetakse tänavavalgustuse kasutamise aega ning millal ja kui palju hakkab ülikoolilinnas nägema jõuluvalgustust, on Klaasi sõnul praegu analüüsimisel.

Samuti mõeldakse praegu linnale kuuluvates asutuste siseruumides temperatuuri alandamisele. Kuigi temperatuuri langetamine siseruumides ühe kraadi võrra annab viis protsenti kokkuhoidu, tuleb Klaasi sõnul ka siin siiski läbi kaaluda kus on seda mõistlik teha ja kus mitte. Pikema vaate mõttes alustati aga suvel kümmekonna gaasiküttel olnud linnaasutuste liitmist kaugküttevõrguga.

„Näiteks Tartu laululava, hoonete kompleks või ka näiteks Tamme staadion ja staadioni hostel saavad olema ühendatud Tartu linna kaugküttevõrku ja selliselt jällegi on see investeering tehtud selleks, et tulevikus oleks sääst märkimisväärne,“ rääkis Klaas.