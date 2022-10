Põhja-Saksamaal katkes hommikul pea kogu rongiliiklus. Deutsche Bahni teatel oli põhjus sabotaaž

Ajakiri Der Spiegel teatas julgeolekuringkondadele viidates, et ajutiselt rivist välja läinud süsteemi kaudu kulgeb nii kõneside juhtimiskeskuste ja rongide vahel kui ka sõiduplaanide digitaalne ülekanne. Tegemist on keskse liidesega veeremi ja infrastruktuuri vahel.

Ajaleht Bild am Sonntag teatas raudteeringkondadele viidates, et on viiteid kaablite välise mõjutamise kohta, milleks on vaja „teatud teadmisi“.