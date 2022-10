Lavrov: Venemaa jääb tuumasõja lubamatusele ustavaks

Lavrov ütles intervjuus ajalehele Argumentõ i Faktõ, et „kriisi kontekstis ümber Ukraina püüavad just ameeriklased ja nende liitlased aktiivselt tuumaretoorikat avalikku käibesse viia“, vahendab Interfax.

Lavrov ütles, et „läänlased püüavad kõike moonutada, püüavad esitada asja nii, nagu teeks tuumaähvardusi Venemaa ja et ta võib kasutada tuumarelvi Ukrainas“.

„Tuumarelva hüpoteetiline kasutamine on selgelt piiratud erakorraliste asjaoludega stsenaariumide raames, mis on määratletud Vene Föderatsiooni sõjalises doktriinis ja riikliku poliitika alustes tuumaohjelduse valdkonnas. Need on, nagu me ütleme, avalikud dokumendid. Igaüks võib neid lugeda,“ lausus Lavrov.

„Tahaksin ka rõhutada, et Venemaa säilitab ustavust viie tuumarelva omava riigi juhtide avaldusele selle aasta 3. jaanuarist, milles kinnitati tuumasõja lubamatuse postulaati. Vastavalt sellele dokumendile, mis on heaks kiidetud kõrgeimal tasemel, tuleb ära hoida igasugune relvakonflikt riikide vahel, mis omavad tuumarelvi,“ ütles Lavrov.

Lavrov lisas: „Mis puudutab valjuhäälseid avaldusi mingisuguste tagajärgede kohta Venemaa jaoks, siis selline keelekasutus on loomulikult vastuvõetamatu. Me jätame need täielikult vastavate lääne poliitikute südametunnistusele. Diskuteerida nendega sellel teemal me ei kavatse, see on selgelt kasutu.“