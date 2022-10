OTSEBLOGI | Venemaad ja Krimmi poolsaart ühendaval sillal toimus plahvatus

Plahvatuste tagajärjel süttis sild põlema. Okupeeritud Krimmi ametlikud allikad väidavad, et sillal süttis kütusetsistern.

Kertši väina auto-ja raudteesild on ligi 19 kilomeetrit pikk. Venemaa ehitas silla valmis pärast Krimmi annekteerimist, sild avati 2018. aastal.

Delfi vahendas maikuus Ukraina siseministri nõuniku Viktor Andrusivi sõnu, kes ütles, et Kertši väina silla saatus on juba otsustatud ning on vaid aja küsimus, millal Ukraina sellele löögi annab.