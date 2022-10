OTSEBLOGI ja VIDEO | Venemaad ja Krimmi poolsaart ühendaval sillal toimus plahvatus

Venemaa rahvuslik terrorismivastane komitee (NAK) teatas hiljem, et täna hommikul toimus Krimmi silla autoliikluse osas veoauto plahvatus, mille tagajärjel süttisid rongi kütusetsisternid ja varisesid osaliselt kokku silla maanteeosa kaks sõdurida.

Kertši väina auto-ja raudteesild on ligi 19 kilomeetrit pikk. Venemaa ehitas silla valmis pärast Krimmi annekteerimist, sild avati 2018. aastal.

Delfi vahendas maikuus Ukraina siseministri nõuniku Viktor Andrusivi sõnu, kes ütles, et Kertši väina silla saatus on juba otsustatud ning on vaid aja küsimus, millal Ukraina sellele löögi annab.