Zelenskõi BBC-le: venelased ei tea ise ka, kas tuumarelva kasutada

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnul on Venemaa ametnikud hakanud valmistama oma ühiskonda ette võimalikuks tuumarelvade kasutamiseks, kuid lisas, et ta ei usu, et Venemaa on praegu valmis selle relva käiku laskma.

Viimastel nädalatel on Ukraina armee eduka vastupealetungi käigus vallutanud tagasi suuri maa-alasid. Moskva omakorda on annekteerinud neli osaliselt okupeeritud Ukraina piirkonda.

Kõik see on suurendanud hirmu sõja võimaliku eskaleerumise ees, kirjutab BBC. President Vladimir Putin ja teised Venemaa kõrgemad ametnikud on andnud mõista, et annekteeritud piirkondade kaitseks võidakse kasutada ka tuumarelvi.

Lääne allikate teatel pole märke, et Moskva on selleks ka päriselt valmis. Sama meelt oli BBC ajakirjanikuga vesteldes ka Ukraina president Zelenskõi. „Nad on hakanud oma ühiskonda ette valmistama. See on väga ohtlik,“ ütles ta. „Nad ei ole valmis seda [tuumarelva] kasutama ja nad ei tea, kas seda kasutada või mitte. Kuid ma leian, et sel teemal on ohtlik isegi rääkida.“