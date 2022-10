Terviseamet võttis luubi alla väidetava süsteemse pettuse Tallinna Kiirabis

Terviseameti tervishoiukorralduse osakonna juht Ragnar Vaiknemets rääkis „Pealtnägijas“, et praeguseks on amet tuvastanud tuhandeid juhtumeid, kus tagantjärele on töötajad nn kella keeranud ehk muutnud väljasõiduaegu. Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel tõdes Delfile, et need on esialgsed andmed ning lõpliku kinnituse saab amet anda pärast analüüsi lõppu.

„Üks klassikaline filiaal on Mahtra filiaal, et kui keegi selle üles leiab, tasub tulla piiluma seda talvise sulailmaga. Seal on tõesti nii, et euroalustest tehakse tihtilugu tee, et pääseda kuiva jalaga autosse. Kui see brigaad nüüd mööda euroaluseid peab sinna autosse minema ühe minutiga – mis on põhimõtteliselt tehtav – aga piisab sellest, et üks brigaadiliige komistab ja kukub, väänab oma hüppeliigese välja. Sa pead küsima, aga mis saab patsiendist?“ kirjeldas vilepuhuja saates.