VIDEO | Margo Grosberg: tuumaheidutuse tõttu pole praegu kindlasti põhjust ärevust tunda

Sel nädalal on ühiskondlikku ärevust kruttinud kõrgemaks viited, justkui oleks Venemaa nii ülal- kui allpool merepiiri saatnud signaale oma valmidusest rakendada Ukrainas tuumarelva – väljaanne The Times kirjutas, et NATO saatis vastava luureraporti liikmesriikidesse laiali, kus rõhuti tuumalõhkepäid kandvale allveelaevale Belgorod ning ka Ukraina poole suunduvale rongile, mis pakitud täis tuumalõhkepäid.

Mida on kaitseväe luureülemal nende väidete kohta avalikkusele jagada?

„Ma ei saa kinnitada. Ma ei tea, millel need Times'i avaldused põhinevad,“ sõnas ta alustuseks. „See, et Vene tuumaallveelaevad patrullivad merel, on täiesti tavapärane. See on üks osa nende tuumadoktriinist, tuumaheidutusest. Pole midagi eriskummalist.“

Ta rõhutas, et vastavad käigud ei viita mitte mingil kujul sellele, et tuumarelva kasutamise oht oleks tõusnud.

Venemaa asub peagi läbi viima tuumaheidutusega seotud õppust „Äike“. Kuidas sellesse suhtuda tuleks?

Grosberg toonitas, et sedagi ei tasu liiga tõsiselt võtta: õppus toimub iga-aastaselt, ajastus kukub samuti juba traditsiooniks kujunenud perioodile.

„Võimalik, et nii-öelda strateegilise kommunikatsiooni osas saab olema mastaapsem,“ märkis ta, lisades, et Vene Föderatsiooni poliitiline ladvik katsub seda kindlasti oma huvides vastavalt välja mängida.

Mida on Grosbergil öelda aga tavalisele eestimaalasele, kes tunneb meediakajastust jälgides tuumaheidutuse suhtes ärevust?

„Praegu ei ole kindlasti selleks põhjust,“ kinnitas luureülem videointervjuus.

Ukrainlastel läheb rindel hästi

Grosberg andis ühtlasi ka lühida hinnangu rindeseisu vallas.

„Võrreldes nädalaga on ukrainlastel muutunud paremaks,“ märkis ta olukorra kohta. „On saavutatud päris head edu Hersoni oblastis, Harkivi oblastis.“

Grosberg sõnas, et sõjaseis on hetkel suhteliselt stabiilne. Ukrainlaste rünnakule on järgnenud aeg, mil tarvis ka hinge tõmmata.

Mida on lähiajal rindel oodata?

„Tõenäoliselt samades piirkondades – Herson, Harkiv – pigem ründetegevused; Donetski oblastis pigem kaitsetegevused. Ilm muudab kogu sõjapidamise iga päevaga üha keerulisemaks,“ märkis kaitseväe luureülem.