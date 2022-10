VIDEO | Vene filmirežissöör Manski: Putin on liikunud tagasi oma allikate juurde. Nüüd tuleb mõelda, kuidas ta peatada

„Ma ei arva, et on toimunud mingi globaalne evolutsioon. Pigem on Putin pidevalt liikunud tagasi allikate, oma maailmamõistmise, oma kasvatuse ja hariduse juurde. Sest KGB-ga oli ta seotud juba enne ülikooli astumist. On selge, milliseid teadmisi seal antakse, milline vundament valatakse inimteadvusele. Putin on ju algusest peale mänginud talle mitte päris omast rolli, mille on kirjutanud teised inimesed. Mille on kirjutanud perekond, mis viis läbi casting’u järeltulija, sümboolse presidendi rolli täitmiseks, kes ei hakka segama. Ja nad leidsid alluva, vaikse, säratu, nagu siis paistis. Aga nad eksisid rängalt. Ma lihtsalt tunnen neid inimesi. Ma tean nende vaateid, nende positsiooni. Nad tahtsid tõesti kinni pidada Venemaa liberaalsest, demokraatlikust arengust ja mitte lasta toimuda punasel revanšil. Aga ei võtnud arvesse, et järeltulija ise võitis tegelikult selle konkursi, mängides endale mitteomast rolli. See ei olnud tema siiras fundamentaalne maailmatunnetus, vaid oli konjunktuurne sisse- või juurdeehitus.“